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        Çanakkale'de 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 12:03 Güncelleme: 22.01.2025 - 12:03
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        Çanakkale'de 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 19 yıl önce işlenen cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

        Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesinde turizm işletmeciliği yapan ve 2006 yılında kaybolan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini katıldığı bir televizyon programında anlatan S.Ö'nün tutuklanmasının ardından, Aydın'ın yeğeni A.Ö. olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekiplerince İstanbul'da gözaltına alındı.

        Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Cinayet zanlısı S.Ö'nün, Aydın'ın cesedinin Edirne'nin Keşan ilçesindeki arazide bulunduğunu belirtmesi üzerine 15 Ocak'ta 1 kilometrelik alanda arama çalışması yapılmış, zanlı Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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