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        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğaz hattındaki seferler yeniden başladı

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:01 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:01
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        GÜNCELLEME - Çanakkale Boğaz hattındaki seferler yeniden başladı
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        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarındaki arabalı vapur seferleri yeniden başladı.

        Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 06.17 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Çanakkale Boğazı ve adalar hatlarında sefer yapan GESTAŞ AŞ de boğazda gece başlayıp sabah etkisi yoğunlaşan ve görüş mesafesinin iyice azalmasına neden olan sis nedeniyle söz konusu iki hatta feribot seferlerine ara verdi.

        GESTAŞ AŞ yaptığı duyuruda, sisin etkisini kısmen yitirmesinin ardından Çanakkale-Kilitbahir hattındaki seferlerin saat 10.30, Çanakkale-Eceabat hattında ise saat 12.00 itibarıyla yeniden başladığını belirtti.

        Seferlerin Eceabat'tan çift saatlerde, Çanakkale'den ise tek saatlerde yapılacağı duyuruldu.

        Çift yönlü olarak durdurulan transit gemi geçişlerinin, sisin etkisini yitirmesinin ardından normale dönmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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