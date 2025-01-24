Çanakkale açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
"KB-119" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Afganistan uyruklu 24'ü çocuk 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
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