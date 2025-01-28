Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi

Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Sağlık Hizmetleri Başkanı Huriye Ünal, Başkan Yardımcısı Hakan Görgülü, İl Ambulans Servisi Başhekimi Nuri Burkay Soylu ve İl Ambulans Servisi teknik birimi, 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yöneticileri, 2025 yılı için yeni vizyon ve hedefler belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi.

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