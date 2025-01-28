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        Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi

        Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yöneticileri, 2025 yılı için yeni vizyon ve hedefler belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 08:54 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:07
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        Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde yeni yılın hedefleri belirlendi
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        Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yöneticileri, 2025 yılı için yeni vizyon ve hedefler belirlemek üzere toplantı gerçekleştirdi.

        Çanakkale İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Sağlık Hizmetleri Başkanı Huriye Ünal, Başkan Yardımcısı Hakan Görgülü, İl Ambulans Servisi Başhekimi Nuri Burkay Soylu ve İl Ambulans Servisi teknik birimi, 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

        Toplantıda, 2024 yılının genel değerlendirmesi yapılırken, 2025 yılına yönelik vizyon ve hedefler belirlendi.

        Galeri
        Galeri

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