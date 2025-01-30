Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Av peşindeki orkinoslar Gökçeadalı balıkçılar tarafından kayda alındı

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında denize açılan balıkçılar, av peşindeki orkinosları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 16:33 Güncelleme: 30.01.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Av peşindeki orkinoslar Gökçeadalı balıkçılar tarafından kayda alındı
        ABONE OL

        Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında denize açılan balıkçılar, av peşindeki orkinosları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, avlanmak için "Kızılelma" adlı teknesiyle oğlu Efe Özdemir ve kardeşleriyle Gökçeada'dan denize açıldı.

        Zürafa Kayalıkları mevkisinden parakete takımını denize bırakan balıkçılar, avlanmak için yüzeye çıkan orkinoslara rast geldi.

        Özdemir ve beraberindekiler, yem atarak besledikleri orkinosları yakalamak için denize olta bıraktı. Oltanın ucundaki yemi de alarak hızla uzaklaşan orkinoslar, denizin derinliklerinde kayboldu.

        Balıkçılar, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        Genç kadın sevgilisinin evinde öldü!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        Eşini iple boğmuştu! "Mekanı cennet olsun" diyen katilin işte cezası!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        "ABD'deki uçak kazasında uçakta Ruslar da vardı"
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        Adını avcıların acı hikayelerinden aldı!
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak büyük protestolara yol açan kişi öldürüldü
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        İşçi servisi devrildi! 4 can kaybı var!
        4 aylık oğlunu cam sehpaya attı iddiasıyla uzaklaştırma cezası!
        4 aylık oğlunu cam sehpaya attı iddiasıyla uzaklaştırma cezası!
        Eren Elmalı yeniden alevlendi
        Eren Elmalı yeniden alevlendi

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
        İklim değişikliği nedeniyle Çanakkale'deki kuş popülasyonu arttı
        İklim değişikliği nedeniyle Çanakkale'deki kuş popülasyonu arttı
        Çan'da park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü
        Çan'da park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü
        Gelibolu'dan kısa kısa
        Gelibolu'dan kısa kısa
        Bayramiç'te orman yangınlarına karşı bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Bayramiç'te orman yangınlarına karşı bilgilendirme toplantısı düzenlendi
        Çanakkale'de Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi
        Çanakkale'de Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi