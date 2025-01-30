Av peşindeki orkinoslar Gökçeadalı balıkçılar tarafından kayda alındı

Özdemir ve beraberindekiler, yem atarak besledikleri orkinosları yakalamak için denize olta bıraktı. Oltanın ucundaki yemi de alarak hızla uzaklaşan orkinoslar, denizin derinliklerinde kayboldu.

Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, avlanmak için "Kızılelma" adlı teknesiyle oğlu Efe Özdemir ve kardeşleriyle Gökçeada'dan denize açıldı.

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