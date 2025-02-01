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        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:00 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:00
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        GÜNCELLEME 2 - Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
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        Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

        Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

        Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın saat 07.50 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

        Sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri ise yeniden yapılmaya başlandı.

        Sisin etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi trafiğinin de normale döneceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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