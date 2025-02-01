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        Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı

        Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj, Çanakkale sahillerinde yeniden görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 13:35 Güncelleme: 01.02.2025 - 13:40
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        Çanakkale sahillerinde müsilaj görülmeye başlandı
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        Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj, Çanakkale sahillerinde yeniden görülmeye başlandı.

        Kentte özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj geniş alana yayıldı.

        Dalgalarla kıyı şeridini kaplayan müsilaj, Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşırken Eceabat ilçesi sahilinde de gözlendi.

        Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, boğazın kuzey ve güneyindeki akıntı alanlarında etkisini sürdürüyor.

        Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj nedeniyle "Marmara Deniz Eylem Planı" hayata geçirilmiş, bu kapsamda tonlarca müsilaj denizden pompalarla çekilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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