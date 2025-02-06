Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de gübre denetimleri sürüyor

        Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya girişini önlemek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında, Çanakkale'de denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 12:26 Güncelleme: 06.02.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de gübre denetimleri sürüyor
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilerin güvenilir gübreye erişimini temin etmek, taklit ve tağşiş gübrelerin piyasaya girişini önlemek amacıyla başlattığı uygulama kapsamında, Çanakkale'de denetim gerçekleştirildi.

        Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri kentte gübre satışı yapılan bir kooperatifte yaptıkları denetimde barkod, bandrol, etiketleri inceleyerek, ambalaj bütünlüğünü, istif yüksekliğini, satış yerini, depolama koşullarını, kamera sistemlerini, yangın söndürme tüplerini, uyarıcı tabelaları, torba veya çuvallı gübrelerin altında palet olup olmadığını kontrol etti.

        Ekipler, daha sonra topladıkları verileri Gübre Takip Sistemi'ne kaydetti.

        Denetim sonunda ekipler tarafından bilgilendirme de yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        New York'ta Trump ve Musk protestosu
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        'Panel' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı!
        'Panel' soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı!
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler

        Benzer Haberler

        Gökçeada Kaymakamlığı'ndan tüberküloz vakasına ilişkin açıklama:
        Gökçeada Kaymakamlığı'ndan tüberküloz vakasına ilişkin açıklama:
        Çanakkale'de 16 gündür kayıp olan kişinin ormanda cesedi bulundu
        Çanakkale'de 16 gündür kayıp olan kişinin ormanda cesedi bulundu
        Çanakkale'de 16 gündür kayıp olan Demans hastası, ormanda ölü bulundu
        Çanakkale'de 16 gündür kayıp olan Demans hastası, ormanda ölü bulundu
        Pompalı cinayetin 3 şüphelisi adliyede (2)
        Pompalı cinayetin 3 şüphelisi adliyede (2)
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Şırnaklı öğrenciler Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları gezdi
        Şırnaklı öğrenciler Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları gezdi