Çanakkale'nin Yenice ilçesinde buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise yarın eğitim öğretime devam edeceği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden, İlçe Hıfzıssıhha kararına istinaden, 10 Şubat Pazartesi günü itibarıyla sadece taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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