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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 23:49 Güncelleme: 09.02.2025 - 23:49
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, "Olumsuz hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski ön görüldüğünden, İlçe Hıfzıssıhha kararına istinaden, 10 Şubat Pazartesi günü itibarıyla sadece taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrencilerin ise yarın eğitim öğretime devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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