Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 15:59 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı seferler yarın yapılamayacak
        ABONE OL

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda gerçekleştirilmesi planlanan feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı tarife dışında yapılacağı duyuruldu.

        Açıklamada, yarın gün içinde sadece Kabatepe'den saat 12.00, 16.00 ve 20.00, Gökçeada'dan ise saat 14.00 ve 18.00 seferlerinin yapılacağı, diğer tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Soğuk havalar bu hafta da etkili!
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Çanakkale'de konuştu:
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Çanakkale'de konuştu:
        Çanakkale'de deve yetiştiricileri arasında alacak kavgası; 1 ölü
        Çanakkale'de deve yetiştiricileri arasında alacak kavgası; 1 ölü
        Çanakkale'de deveciler arasında alacak kavgası; 1 ölü
        Çanakkale'de deveciler arasında alacak kavgası; 1 ölü
        Çanakkale'de deve satışı meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Çanakkale'de deve satışı meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Çanakkale'de feribottan denize düşen kişi kurtarıldı
        Çanakkale'de feribottan denize düşen kişi kurtarıldı
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yarın yapılamayacak
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yarın yapılamayacak