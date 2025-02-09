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        Çanakkale'de deve yetiştiricileri arasında alacak kavgası; 1 ölü

        ÇANAKKALE'de, Yalçın Can Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 09.02.2025 - 12:15
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        Çanakkale'de deve yetiştiricileri arasında alacak kavgası; 1 ölü
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        ÇANAKKALE’de, Yalçın Can Ö. (20) alacak meselesinden çıkan kavgada kendisi gibi devecilik yapan Kerim Özdemir’i (29) tabancayla vurarak öldürdü.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Ezine ilçesinde meydana geldi. İlçede bugün gerçekleştirilecek deve güreşleri öncesi arkadaşları ile düzenlenen eğlenceye katılan Kerim Özdemir, gelen telefon ile arkadaşlarının yanından ayrıldı. Kendisinden haber alamayan arkadaşları merak edip, Özdemir’i aramaya çıktı. Kerim Özdemir, arkadaşları tarafından kanlar içinde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Jandarma Özdemir'in Ayvacık ilçesinden gelen, başka bir deveci Yalçın Can Ö. tarafından çıkan tartışmada öldürüldüğünü belirledi. Yalçın Can Ö., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Kavganın Kerim Özdemir ve Yalçın Can Ö.'nün arasındaki deve ticaretinden kalan alacak meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü.

        Öte yandan, ilçede bugün yapılması planlanan deve güreşleri iptal edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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