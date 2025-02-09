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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi

        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 22:36 Güncelleme: 09.02.2025 - 22:36
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi
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        Çanakkale'nin Çan ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, "10 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için bir gün süre ile tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi.

        Taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrenciler (örgün, yaygın eğitim ve yükseköğretim) ise yarın eğitim öğretime devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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