Çanakkale Valiliğinden "Yürüyüşe Valilikten izin çıkmadı" haberine ilişkin açıklama:

Çanakkale Valiliği, Çanakkale'den Mudanya'ya yapılmak istenen yürüyüşe ilişkin kanuna uygun bir müracaat yapılmadığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında "Çanakkale'de yürüyüşe Valilikten izin çıkmadı", "Şehitliklere alınmadı" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Valiliğe 31 Ocak 2025'te sunulan dilekçede Çanakkale'den Mudanya'ya yapılacağı belirtilen yürüyüş güzergahının "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında Valilik makamının 2 Ocak 2025 tarih ve 91763 sayılı oluru ile ilan edilen yürüyüş güzergahları dışında olduğunun tespit edildiği" belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, ilgili mevzuat doğrultusunda başvurudaki güzergahta yürüyüşe izin verilemeyeceği, Valilikçe ilan edilen yürüyüş güzergahları için başvuruda bulunulması halinde başvurunun değerlendirileceği 3 Şubat 2025 tarihli yazımız ile ilgililere bildirilmiştir. Öte yandan başvuru sahipleri, 4 Şubat'ta Çanakkale Şehitler Abidesi'ni ziyaret etmiş ve bölgeden ayrılmışlardır. Sonuç olarak kanuna uygun bir müracaat yapılmadığı ve şehitlikler ziyaret edildiği halde gerçeğe aykırı paylaşımlarda bulunulması, ortak milli ve manevi değerlerimizin kötü niyetli istismarından öte bir anlam taşımamaktadır."