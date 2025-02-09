Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Çanakkale'de konuştu:

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bir çözüm olacaksa Çanakkale ruhuna uygun bir çözüm olmalıdır, kapsayıcı olmalıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 15:37 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Çanakkale'de konuştu:
        ABONE OL

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Bir çözüm olacaksa Çanakkale ruhuna uygun bir çözüm olmalıdır, kapsayıcı olmalıdır." dedi.

        Bakırhan, Kepez Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Ekmek, Adalet ve Barış Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 1 Ekim 2024'ten bu yana MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin el uzatmasıyla başlayan bir sürecin yaşandığına değindi.

        Türkiye kamuoyunun yoğun olarak tartıştığı bu konuyu "tartışma süreci" olarak adlandırdıklarını dile getiren Bakırhan, bu sürecin "bir barış ve çözüm süreci" olmasını canıgönülden istediklerini söyledi.

        Tuncer Bakırhan, şunları kaydetti:

        "Biz samimiyiz, bizim uzattığımız elde siyaset yok, takiye yok, yalan yok. Bu el eğer bir eli tutuyorsa, bütün samimiyetiyle, bütün açıklığıyla, bütün inancıyla tutuyor çünkü bizim geldiğimiz kimlik, geldiğimiz gelenek 'el uzattığına ihanet etme, elini uzatıyorsan samimiyetle uzat, uzatmayacaksan da elini it' diyor. Biz elimizi uzattık, elimizi uzatıyoruz ama karşımızdakilerin de samimi olmasını istiyoruz."

        Çanakkale'de ilk kez bir etkinliğe katıldığını belirten Bakırhan, şunları söyledi:

        "Niye Çanakkale'deyiz? Tam da bu çözümün Çanakkale ruhuna uygun bir çözüm olmasını istiyoruz. Malazgirt'ten Çanakkale'ye Kürt ve Türk ittifakının, geçmişteki ortak mücadelesine uygun bir süreç olmasını istiyoruz. Çanakkale'deki şehitlikte hepimizin ataları ve dedeleri var, birlikte mücadele ettiler. Orada sadece Türkler, Kürtler, Araplar yok. Orada Türkiye'nin bütün renkleri var. Dolayısıyla bir çözüm olacaksa Çanakkale ruhuna uygun bir çözüm olmalıdır, kapsayıcı olmalıdır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        Kasımpaşa seriye bağladı!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de deve yetiştiricileri arasında alacak kavgası; 1 ölü
        Çanakkale'de deve yetiştiricileri arasında alacak kavgası; 1 ölü
        Çanakkale'de deveciler arasında alacak kavgası; 1 ölü
        Çanakkale'de deveciler arasında alacak kavgası; 1 ölü
        Çanakkale'de deve satışı meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Çanakkale'de deve satışı meselesinden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
        Çanakkale'de feribottan denize düşen kişi kurtarıldı
        Çanakkale'de feribottan denize düşen kişi kurtarıldı
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yarın yapılamayacak
        Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler yarın yapılamayacak
        Çanakkale Havalimanı geçen ay 10 bin 392 yolcuya hizmet verdi
        Çanakkale Havalimanı geçen ay 10 bin 392 yolcuya hizmet verdi