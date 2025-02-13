Ayvacık'ta jeotermal kaynaklı OTB'nin kurulması için etüt çalışmaları tamamlandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jeotermal kaynaklı tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi (OTB) kurulması için çalışmalar devam ediyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından sıcak su arama etüt çalışmaları ve genel yerleşim planının da tamamlanan projenin tamamlanmasıyla bölgede 2 bin 500'den fazla kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

Çanakkale Ayvacık Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Tarıma Dayalı İhtisas Sera OTB'nin kurulması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti.

Organize sanayi bölgesi için etüt çalışmalarının MTA tarafından tamamlandığını belirten Kaymakam Sak şunları kaydetti:

"Ekipler bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde sondaj kuyuları için rapor hazırlayacak. Söz konusu rapor içerisinde yeni jeotermal kaynak üretim kuyularının yerleri belirlenecek. Ardından ise sıcak su sondaj çalışmalarına başlanacak. Ayvacık'ta faaliyete geçecek jeotermal kaynaklı sera OTB ile hem bölgede yenilenebilir enerji kaynaklarından istifade edilmesi sağlanacak hem de bölgede kurulacak modern teknolojik seralar ile tarımsal üretim faaliyetleri de değer kazanacak, ülkemizin ihracatına olumlu katkı sunacaktır.

Faaliyete geçecek OTB ile ekseriyeti kadın olmak üzere 2 bin 500'den fazla insana iş imkanı sağlayacak çok kıymetli bir projenin çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Kaz Dağlarının eteğindeki Ayvacık Organize Tarım Bölgesi; jeotermal kaynak potansiyeli, zengin işgücü kaynağı, Avrupa pazarına coğrafi yakınlık gibi özellikleri ile ön plana çıkmaktadır."

Ayvacık ilçesi Tuzla ve Gülpınar köylerinin sınırları içinde kalan 2bin 500 dekar alanda oluşturulacak OTB için Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile Ayvacık Kaymakamlığı ve Belediyesince hazırlanan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce de destekleniyor.

OTB'de sera işletmeleri, sulama, gübreleme, otomasyon ve dezenfeksiyon alanları, sanayi alanında ise ürün tasnif, ambalaj ve paketleme tesisleri, soğuk hava depoları, sıvı karbondioksit ve kuru buz üretme tesisleri, ürün işleme ve kurutma tesisleri yer alacak.