Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ve hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramada, yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu imalatında kullanılan hammaddenin yanı sıra silah, tüfek ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

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