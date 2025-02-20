Ezine Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Ezine Devlet Hastanesi bahçesinde yapılan tatbikatta, Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangında yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler ile yangına müdahale şekilleri konusunda uygulamalı bilgi verdi.

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