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        Ezine Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

        Çanakkale'deki Ezine Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 13:21 Güncelleme: 20.02.2025 - 13:22
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        Ezine Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
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        Çanakkale'deki Ezine Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Ezine Devlet Hastanesi bahçesinde yapılan tatbikatta, Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangında yapılması gerekenler, alınması gereken tedbirler ile yangına müdahale şekilleri konusunda uygulamalı bilgi verdi.

        Kontrollü olarak çıkartılan yangına, yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.

        Galeri
        Galeri

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