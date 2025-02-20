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        Gökçeada'da rahatsızlanan kişi askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi

        Gökçeada'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan feribot seferleri dolayısıyla bir hastanın Çanakkale'ye sevki askeri helikopterle gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:00 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:09
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        Gökçeada'da rahatsızlanan kişi askeri helikopterle Çanakkale'ye getirildi
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        Gökçeada'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan feribot seferleri dolayısıyla bir hastanın Çanakkale'ye sevki askeri helikopterle gerçekleştirildi.

        Kuzey Ege'de etkili olan fırtına Gökçeada'da yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Gökçeada Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran ve ileri tedavi gerektiren bir hasta, feribot seferlerinin yapılamamasından dolayı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne askeri helikopterle sevk edildi.

        Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği komuta kontrol merkezi koordinasyonunda gerçekleşen sevk işlemi, nöbetçi UMKE ekibi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinin de desteğiyle gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hastamızın sevk sürecinde desteğini esirgemeyen tüm kurumlarımıza teşekkür eder, hastamıza acil şifalar dileriz." denildi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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