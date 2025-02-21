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        Çanakkale'de evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

        Çanakkale'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:46 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:49
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        Çanakkale'de evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
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        Çanakkale'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Merkeze bağlı Halileli köyünde iki ayrı evde hırsızlık olayı meydana gelmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonunda hırsızlık şüphelileri B.Z. (48) ve E.S. (37) olduklarını belirlendi.

        Yakalanan zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 matkap, televizyon, çift hoparlör, dizüstü bilgisayar, uydu alıcısı, motorlu testere ve bavul ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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