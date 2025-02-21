Çanakkale'de evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Yakalanan zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 matkap, televizyon, çift hoparlör, dizüstü bilgisayar, uydu alıcısı, motorlu testere ve bavul ele geçirildi.

Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonunda hırsızlık şüphelileri B.Z. (48) ve E.S. (37) olduklarını belirlendi.

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