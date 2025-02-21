Çanakkale'nin gastronomi potansiyeli güçleniyor

Çanakkale'de, 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) arasında "Dardanos Mutfak Akademisi" projesi için imza atıldı.

Çanakkale Valisi ve GMKA Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Toraman başkanlığında, gerçekleşen imza töreninde, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, GMKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve ilgililer katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün tema olarak belirlenen "Kadın İstihdamı/Kadın Girişimciliği" kapsamında başarılı bulunan projeyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi ve Çanakkale Merkez Palamut Deposu'nda kurulması planlanan Mutfak Akademisi ve Gastonomi Evi sayesinde kadınlara, özel gereksinimli bireylere, dezavantajlı gruplara ve ilgili alanda uzmanlaşmak isteyen profesyonellere yönelik mutfak eğitimleri verilecek, bu grupların gastronomik açıdan gelişimleri sağlanacak.

Projede gastronomi alanında bir akademi oluşturularak alandaki profesyonel ihtiyaçları gidermek amacıyla akademi bünyesinde verilecek hem teorik, hem de uygulamalı eğitimlerle birlikte kursiyerlere sektörde aşçılık meslek elemanı olarak çalışma imkanı sağlanmış olacak. Projenin kapsamında kurulacak biri profesyonel biri eğitim mutfağı ile mutfak eğitimi açısından herkes tarafından ulaşılabilir ve gastronomi alanına doğrudan katkı sağlayabilecek bir akademi olması hedefleniyor.

Mutfak Akademisi ve Gastonomi Evi ile gastronomi alanıyla ilgili profesyonel eğitimler verilecek. Bu akademiyle hem bölgenin gastronomi kalkınmasına olumlu katkı sağlanması, hem de bu alanda kalifiye elemanlar yetiştirerek sektöre olumlu etkiler yaratma fırsatının yakalanması bekleniyor.

Proje sayesinde yeme-içme sektöründe kalifiye eleman istihdamının sağlanması ve Çanakkale'nin yöresel ürünlerinin daha fazla ön plana çıkartılıp tüm dünyaya pazarlanarak şehre ve Güney Marmara Bölgesine katkı sağlanması amaçlanıyor.