Çanakkale'de çalınan tır Konya'da bulundu

Konya'da 2 iş yerinde yapılan aramalarda tır bulunurken, olayla ilgili 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu tırın Konya'ya götürüldüğü tespit edildi.

Tırın daha sonrasında çalındığını fark eden N.S, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

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