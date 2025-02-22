Çanakkale'de süt inekleri mezatla satıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Evreşe beldesinde, süt ineklerinin satışa sunulduğu mezat gerçekleştirildi.

Evreşe Belediyesi ile özel bir firmanın işbirliğiyle, beldedeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde gerçekleştirilen mezata, yurdun çeşitli noktalarından gelen besiciler katıldı.

En az 5 inek alınması şartı olan organizasyonda, 514 ila 660 kilogram ağırlığındaki süt inekleri satışa sunuldu.

Mezatta en ucuz inek 145 bin, en pahalısı ise 225 bin liradan alıcı buldu.