Çanakkale ve Balıkesirli gazeteciler, "Basın Köprüsü" etkinliğiyle şehitlikleri gezdi

Basın mensupları, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Alçıtepe 1915 Hilal-i Ahmer Hastane Sergisi ve Siper Canlandırma Alanı ile Şehitler Abidesi'ni rehber eşliğinde ziyaret etti.

Çanakkale ve Balıkesir'deki basın mensupları, İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen "Basın Köprüsü" etkinliğinde bir araya geldi.

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