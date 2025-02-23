Çanakkale'de deve güreşi festivali düzenlendi

Etkinliğe, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Değerlere sahip çıktıklarını vurgulayan Bayram, "Kültür turizmi olarak da değerlendirdiğimiz bu etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, etkinlikte yaptığı konuşmada, deve güreşleri festivalinin geleneksel hale getirildiğini ifade etti.

Binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde dereceye giren develerin sahiplerine ödül verildi.

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