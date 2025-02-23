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        Çanakkale'de deve güreşi festivali düzenlendi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 7. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 15:57 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:00
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        Çanakkale'de deve güreşi festivali düzenlendi
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 7. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali düzenlendi.

        Ayvacık Deve Güreşi Arenası'nda düzenlenen festivalde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden gelen 200'e yakın deve güreşti.

        Binlerce vatandaşın heyecanla takip ettiği festival, renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde dereceye giren develerin sahiplerine ödül verildi.

        Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, etkinlikte yaptığı konuşmada, deve güreşleri festivalinin geleneksel hale getirildiğini ifade etti.

        Değerlere sahip çıktıklarını vurgulayan Bayram, "Kültür turizmi olarak da değerlendirdiğimiz bu etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek istiyoruz." dedi.

        Yaklaşık 7 saat süren güreş festivalinin sonunda mücadelelerini kazanan develerin sahiplerine kupa verildi.

        Etkinliğe, Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, Küçükkuyu Belediye Başkanı Abdülmuttalip Gürel ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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