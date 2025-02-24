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        Çanakkale'de evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Çanakkale'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 13:40 Güncelleme: 24.02.2025 - 13:40
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        Çanakkale'de evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        Çanakkale'de evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Merkeze bağlı Halileli köyünde iki ayrı evde hırsızlık olayı meydana gelmesi üzerine jandarma ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu 3 gün önce yakalanan B.Z. (48) ve E.S'nin (37), işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Z. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yakalanan zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 matkap, televizyon, çift hoparlör, dizüstü bilgisayar, uydu alıcısı, motorlu testere ve bavul ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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