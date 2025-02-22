Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 214 gram skunk, 49,95 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık ve Biga ilçe emniyet müdürlüklerinin desteğiyle, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.