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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:20 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:23
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayvacık ve Biga ilçe emniyet müdürlüklerinin desteğiyle, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 214 gram skunk, 49,95 gram kokain ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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