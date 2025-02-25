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        Çanakkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:19 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:20
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        Çanakkale'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine giden Alaattin Erkul idaresindeki 16 CFV 60 plakalı otomobil, Nusratlı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada araç sürücüsü Alaattin Erkul yaralandı.

        Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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