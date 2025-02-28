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        Çanakkale'de dağlık alanda mahsur kalan köpek kurtarıldı

        Çanakkale'de dağlık alanda mahsur kalan köpeği Çanakkale Belediyesi ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:04 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:09
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        Çanakkale'de dağlık alanda mahsur kalan köpek kurtarıldı
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        Çanakkale'de dağlık alanda mahsur kalan köpeği Çanakkale Belediyesi ekipleri kurtardı.

        Merkeze bağlı Serçeler köyünde dağlık alanda bir köpeğin mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine bölgeye Çanakkale Belediyesine bağlı Veteriner İşleri ve İtfaiye müdürlükleri ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yardımıyla kurtarılan köpek, sağlık kontrollerinin yapılması için Çanakkale Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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