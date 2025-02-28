Biga'da asayiş

Gürçeşme köyünde ise jandarma ekipleri hakkında "kastan öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama bulunan İ.T'yi (66) yakaladı.

Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kazmalı köyünde şüpheli İ.B. (55), haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı sırada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

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