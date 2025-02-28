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        Biga'da asayiş

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 08:55 Güncelleme: 28.02.2025 - 09:15
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        Biga'da asayiş
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        Çanakkale'nin Biga ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı iddiasıyla suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

        Biga Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kazmalı köyünde şüpheli İ.B. (55), haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptığı sırada İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Firari hükümlü yakalandı

        Gürçeşme köyünde ise jandarma ekipleri hakkında "kastan öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama bulunan İ.T'yi (66) yakaladı.

        Firari hükümlü, jandarmadaki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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