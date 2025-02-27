Prof. Dr. Tatar: Riskin tümüyle kalktığını söylemek için erken

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Ege Denizi'nde yaşanan depremlere ilişkin, "Şu anda bu sismik aktivite hale devam ediyor. Günlük ortalama olan deprem sayısı 60 ile 100 arası değişiyor. Belli bir düşüş var ama hala riskin tümüyle kalktığını söylemek için erken" dedi.

Avrupa Birliği Sivil Korunma Mekanizması'nın desteklediği Earthquake Resillient Schools (EReS) projesi kapsamında, Çanakkale'de seçilen 6 pilot okulda Yunanistan tarafında 21, Türkiye tarafında 23 olmak üzere toplam 44 araştırmacı tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı. EReS projesi kapsamında 'Çanakkale İlinin Deprem Tehlikesi ve Depreme Dirençli Okullar' çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, Çanakkale Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AFAD Çanakkale İl Müdürü Ahmet Ali Artun, daire müdürleri, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, AFAD ekipleri katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Afete dirençli okullar adı altında bir projemiz var. Projemiz Avrupa Birliği tarafından destekleniyor. Hem Yunanistan hem de Türkiye'de pilot olarak seçilen toplam 4 ilde uzun zamandan bu yana sahada çalışmaları devam ediyor. Bir yandan öğrencilerimize sismoloji eğitimi verirken, diğer yandan aslında afetlere karşı farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir proje" diye konuştu.

'GÜNLÜK ORTALAMA OLAN DEPREM SAYISI 60 İLE 100 ARASI'

Ege Denizi'nde 1 ay önce başlayan sismik aktivitenin devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Tatar, "Bu aslında 2-3 Şubat tarihlerinde en üst noktaya ulaşmıştı. O dönem, her gün yaklaşık 200 civarı deprem oluyordu. O günden bugüne biraz daha azalma eğiliminde. Biz de AFAD'ın koordinasyonunda bu süreci yakından takip ediyoruz. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. 7 Şubat tarihinde AFAD'da İçişleri Bakanı Yardımcısı Münir Karaloğlu başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. 11-13 Şubat tarihlerinde de bölgede çok ciddi bölgesel koordinasyon toplantıları gerçekleştirdik. Yine bölgedeki hazırlıklar masaya yatırıldı. Şu anda bu sismik aktivite halen devam ediyor. Günlük ortalama deprem sayısı 60 ile 100 arası değişiyor. Belli bir düşüş var ama hala riskin tümüyle kalktığını söylemek için erken. Bu anlamda hem uyarı sistemlerimiz hem diğer yandan bir müdahale anlamında olabilecek çalışmaların hepsi hazır durumda" açıklamalarında bulundu.