"Çanakkale'nin Deprem Tehlikesi ve Depreme Dirençli Okullar Çalıştayı" yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen "Depreme Dirençli Okullar/Earthquake Resilient Schools" projesi kapsamında, "Çanakkale İlinin Deprem Tehlikesi ve Depreme Dirençli Okullar Çalıştayı" düzenlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Kampüsü'ndeki Troya Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya katılan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, gazetecilere, Avrupa Birliği tarafından desteklenen projeyle öğrencilere sismoloji eğitimi verip bilimi sevdirirken, afetlere karşı farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yunanistan'da meydana gelen depremleri de değerlendiren Tatar, şöyle devam etti:

"AFAD'ın koordinasyonunda bu süreci yakından takip ediyoruz. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. 7 Şubat'ta AFAD'da İçişleri Bakan Yardımcımız Münir Karaloğlu başkanlığında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantının sonrasında da hem alınan önlemler, tedbirler, hazırlıklar tartışıldı hem de bu sürecin geri planda nasıl takip edileceği konusunda bir görüş ortaya çıktı. 11-13 Şubat tarihlerinde de bölgede çok ciddi bölgesel koordinasyon toplantıları gerçekleştirdik. Muğla'da, Aydın'da, İzmir illerimizde valilerimizin başkanlığında, büyükşehir belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, muhtarlarımızın katılımıyla çok önemli, verimli toplantılar gerçekleştirdik. Yine bölgedeki yapılan hazırlıklar masaya yatırıldı."

Tatar, bölgedeki sismik aktivitenin devam ettiğini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu deniz çekilmelerinin bir depremin habercisi mi değil mi şeklinde birtakım yorumlar medyaya yansıdı. Bu konuda da Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün çok net modellemeleri ve açıklamaları var. Bunu da toplantıda dile getirdik. Bunların tamamen kuzeyli esen rüzgarların etkisiyle denizlerdeki geriye doğru süpürülme, sürtünme şeklinde gelişen deniz çekilmeleri olduğu net olarak ortaya kondu. Bunların herhangi bir şekilde bir depremin haberci olarak yorumlanması mümkün değil. Ege'deki sismik aktiviteyi AFAD'ın koordinasyonunda bütün kurumlarımızla ciddi bir uyum içinde takip ediyoruz."