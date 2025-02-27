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        Sıfır otomobili evinin önünde, 1977 model "Anadol"u özel garajda

        MEHMET YAVAŞ - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Halil İbrahim Yılmaz, 33 yıldır adeta gözü gibi baktığı 1977 model "Anadol" marka otomobilini, zarar görmemesi için köyünde özel olarak yaptırdığı garajında muhafaza ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:11 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:11
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        Sıfır otomobili evinin önünde, 1977 model "Anadol"u özel garajda
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        MEHMET YAVAŞ - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Halil İbrahim Yılmaz, 33 yıldır adeta gözü gibi baktığı 1977 model "Anadol" marka otomobilini, zarar görmemesi için köyünde özel olarak yaptırdığı garajında muhafaza ediyor.

        Ayvacık'ın Pınardere köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yılmaz, ilk otomobili olan 1977 model "Anadol"u, 1992 yılında İstanbul'daki bir otomobil pazarından satın aldı.

        Yıllarca köy yollarında kendisine yoldaşlık eden emektar arabasından bir an olsun vazgeçmeyen Yılmaz, bu yıl sıfır kilometre bir otomobil satın almasına rağmen "ilk göz ağrım" dediği "Anadol"unu köyünde özel olarak yaptırdığı garajında saklıyor.

        Yılmaz, AA muhabirine 33 yıldır kullandığı "Anadol" marka otomobilinden çok memnun olduğunu, severek kullandığını, sigorta ve muayenesini zamanı gelince vakit kaybetmeden yaptırdığını söyledi.

        Otomobiline adeta gözü gibi baktığını dile getiren Yılmaz, "Bu aracımı 1992 yılında İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir araba pazarından satın aldım. Aldığımda kilometresi 48 bindeydi. Fabrika lastikleri üzerindeydi. 1992 yılından beri kullandığım aracımdan çok memnunum. Aldığımda 38 ile başlayan bir plakası vardı. Bir yıl bu plaka ile kullandım." dedi.

        - "Anadol'uma güveniyorum"

        Otomobilini köyünde yaptırdığı garajda muhafaza ettiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bu araba yaşlı ve emektar. Sıfır arabam da var ve dışarıda duruyor. Bana diyorlar ki '1,5 milyon lira para verdin, bu aracı garaja koy.' Ben de 'Bu yaşlı, dinlenmesi gerekir. Kapalı garajda kalsın. Diğeri genç araba, o dışarıda durur.' diyorum. Bu aracımla şimdi Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a da giderim. Anadol'uma güveniyorum."

        Halil İbrahim Yılmaz, besicilik yaptığı için bazen aracına taşımak amacıyla çuvallarca yem koyduğunu belirterek, söz konusu durumda bile aracının zorlanmadan hareket ettiğini bildirdi.

        Yılmaz, otomobilini satın aldığından beri üzerinde hiçbir değişiklik yapmadığını aktararak, "Aldığımda tamamen orijinal bir arabaydı. Kullandığımdan beri ben de orijinalliğini bozmadım. Sadece motor kısmını tamir ettirdik. Aracım orijinal, bakımlı. Muayenesi yapıldı, sigortası var, vergisi ödendi. Ekonomik olması için LPG de bağlattım. LPG'yi de ruhsata işlettik. Bir sıkıntısı, eksiği yok." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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