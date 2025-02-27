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        Bozcaada'da kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 19 çuval deniz patlıcanı (deniz hıyarı) denize bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 27.02.2025 - 12:06
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        Bozcaada'da kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı
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        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 19 çuval deniz patlıcanı (deniz hıyarı) denize bırakıldı.

        Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince, Bozcaada ilçesi açıklarındaki Ortafener Adası önlerindeki şamandırada çuvallar içinde deniz patlıcanlarının bulunduğu tespit edildi.

        Yapılan kontrollerde kaçak avlanan deniz patlıcanlarının canlı olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine ekipler, deniz patlıcanlarını yeniden denize bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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