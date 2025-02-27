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        Gelibolu'da tarım arazilerine inşa edilen kaçak yapılar yıkılıyor

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazilerine yapılan kaçak binalar yıkılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:16 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:19
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        Gelibolu'da tarım arazilerine inşa edilen kaçak yapılar yıkılıyor
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        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazilerine yapılan kaçak binalar yıkılıyor.

        Çanakkale İl Özel İdare Yapı Denetim Müdürlüğü ekipleri kaçak yapılaşmalarla ilgili etkin mücadele yürütüyor.

        İlçenin Ilgardere köyü mevkisinde tarım arazileri üzerine yapılan kaçak ve ruhsatsız yapıların yıkımına başlandı.

        Ilgardere köy muhtarı Yusuf Erdoğan, kaçak yapılan yıkımının sürdüğünü belirterek, "Yıkımı yapılanların yeniden inşa edilmemesi için jandarma ile muhtarlığımıza denetlenme yetkisi verilmiştir. Hem yıkılan ve hem de yeniden yapılaşmanın olmaması için denetimleri yapacağız." ifadesini kullandı.

        Galeri
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