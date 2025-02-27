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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:14 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:20
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        Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Çanakkale'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

        Operasyonda, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 217,71 gram kokain ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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