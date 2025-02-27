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        Gökçeada'da bu yıl İkinci Ultra Trail etkinliği düzenlenecek

        Doğa ve tarih tutkunlarını bir araya getiren Gökçeada Ultra Trail, bu yıl ikinci kez düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 16:14 Güncelleme: 27.02.2025 - 16:14
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        Gökçeada'da bu yıl İkinci Ultra Trail etkinliği düzenlenecek
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        Doğa ve tarih tutkunlarını bir araya getiren Gökçeada Ultra Trail, bu yıl ikinci kez düzenlenecek.

        Gökçeada Ultra Trail düzenleme komitesinin açıklamasına göre Intersport ve Salomon sponsorluğunda 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon heyecan dolu bir koşu deneyimi sunacak.

        Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA) yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenecek yarış 5K, 11K, 33K, 44K’lık parkurlarda koşulacak.

        Birbirinden güzel 4 ayrı parkuruyla dikkati çeken Gökçeada Ultra Trail'e Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Atletizm Federasyonu destek veriyor.

        Atmosferi yaşamak isteyenlerin parkuru olarak organizasyona eklenen 5K "Minimod", katılımcılara ada deneyimi sunacak. Ana asfaltta gerçekleşecek parkurda Kaleköy Limanı’ndan start alacak sporcular, aynı yerde finişi görecek.

        11K’lık "Funimroz" parkuru çoğunluğu asfalt üzerinde geçen hızlı bir parkur. Daha kısa mesafelerde kendilerini test etmek isteyen koşuculara hitap ediyor. Kaleköy Limanı’ndan start alan sporcular bitişe doğru kaleye tırmandıktan sonra aynı yerde finişe ulaşacak.

        33K’lık "Midgut" parkuru daha önce arazi deneyimi yaşamış ve yeterli antrenman seviyesine sahip koşucuları bir araya getirecek. Tamamı patikada geçen bu parkurda ciddi iniş ve çıkışlar da mevcut.

        44K’lık "İmrozultra" parkurda ise deneyimli, dayanıklılık seviyesi yüksek ve yeterli kondisyona sahip koşucular yer alacak. Her tür arazi yapısını içeren parkur, katılımcılara harika bir ada turu yaptıracak.

        Gökçeada Ultra Trail, katılımcılara ve ziyaretçilere özel "expo alanı" da sunacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gökçeada Ultra Trail Parkur Koordinatörü Faruk Kar, organizasyonu geçen yıla oranla daha iyi yerlere getirmek için uğraş verdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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