Gelibolu'da balıkçı teknelerinin bulunduğu liman temizlendi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin Kocaçeşme köyünde balıkçı teknelerinin bulunduğu liman temizlendi.
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin Kocaçeşme köyünde balıkçı teknelerinin bulunduğu liman temizlendi.
Kocaçeşme Köyü Muhtarı Ahmet Mandacı'nın yetkililerle irtibata geçmesi üzerine DSİ ekipleri, Kocaçeşme limanında temizlik yaptı.
Balıkçıların kayıklarının bulunduğu limanın girişi derinleştirilerek, çamur ve molozlardan arındırıldı.
Köy muhtarı Mandacı, kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.