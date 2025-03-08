Çanakkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Seçil Gündüz, burada yaptığı basın açıklamasında, kadın emeğinin görünür olması gerektiğine dikkati çekti.

Ardından, Çanakkale Kent Konseyi, Çanakkale Barosu ve şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

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