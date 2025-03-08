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        Çanakkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

        Çanakkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu işbirliğiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:49 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:14
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        Çanakkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
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        Çanakkale'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu işbirliğiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ardından, Çanakkale Kent Konseyi, Çanakkale Barosu ve şehirde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

        Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Didem Gürdoğan, törende yaptığı konuşmada, kadınların eşit haklar mücadelesinin önemini vurguladı.

        Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Yeşim Şimşek'in de konuşmasının ardından katılımcılar fotoğraf çektirdi.

        Törenin ardından, Halk Bahçesi'ndeki Zübeyde Hanım büstüne çiçek sunumuna geçildi.

        CHP Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Seçil Gündüz, burada yaptığı basın açıklamasında, kadın emeğinin görünür olması gerektiğine dikkati çekti.

        Açıklama sonrasında Zübeyde Hanım büstüne karanfil bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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