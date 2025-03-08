Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Toplum Destekli Polislik Şubesi'nde görevli polisler, çarşıda, pazarda, kordonda ve halk bahçesinde kadınlarla bir araya gelerek onlara içerisinde kutlama mesajları bulunan küçük mektuplar ve karanfil hediye etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.