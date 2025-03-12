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        Gelibolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:28
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        Gelibolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi
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        ÇANAKKALE(AA-Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Kartal, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı konulu video gösterimi yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Tiyatro oyunuyla sona eren törene İlçe Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Burak Batır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır ile vatandaşlar katıldı.

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