Gelibolu'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Musa Kartal, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Konuşmanın ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatı konulu video gösterimi yapıldı.

ÇANAKKALE(AA-Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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