Tersane bakımına götürülen tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi

Yunanistan bayraklı 32 metre uzunluğundaki "IRAKLIS Z" isimli römorkör tarafından çekilerek Yalova'daki tersaneye götürülen tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-14", "Kurtarma-19", "Kurtarma-20" isimli römorkörler refakat etti.

Bakım, onarım ve yenileme çalışmaları için yola çıkarılan Belize bayraklı, 81 bin 85 grostonluk "Trend" isimli tanker, Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

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