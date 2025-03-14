Troya Savaşı'nın yaşandığı topraklardan İngiliz yönetmen Nolan'a davet

BURAK AKAY - Avrupa'dan ödüllü Troya Müzesi yetkililerince, Oscar ödüllü İngiliz yönetmen Christopher Nolan'a, yönettiği ve yıldız oyuncuların yer aldığı Troya Savaşı'ndan sonra mitolojik İthaka Kralı Odysseus'un zorlu yolculuğunun konu edildiği yeni filmi "The Odyssey" için Çanakkale ve Troya Antik Kenti'ne ziyaret davetinde bulunuldu.

Nolan tarafından yazılan, yönetilen ve yapımcılığı üstlenilen, Troya Savaşı'ndan sonra Homeros destanında adı geçen İthaka Kralı Odysseus'un tehlikeli yolculuğunun konu edildiği Matt Damon, Tom Holland ve Anne Hathaway gibi ünlü oyuncuların rol alacağı 17 Temmuz 2026'da ABD'de gösterime girmesi beklenen "The Odyssey" filminin afişi sosyal medyada paylaşımının ardından Avrupa'dan ödüllü Troya Müzesi'nden ünlü yönetmene Çanakkale ve Troya daveti geldi.

"Her yol Troya'dan başlar" başlığıyla Nolan'a müzenin resmi sosyal medya hesabından yapılan davette şöyle denildi:

"Sevgili Christopher Nolan, yönetmenliğini yaptığınız Odyssey'nin Temmuz 2026'da vizyona gireceğini öğrenmekten mutluluk duyduk. Odysseus'un İthaka yolculuğu macera dolu. Ancak şüphe yok ki bu yolculuğa Troya'dan başladı ve yolculuktan önce Troya'da geçirdiği 10 yıl ona çok şey öğretti. Bugün Troya Müzesi olarak, acı anılarımızın izlerini taşıyan bir hediye olan, kurnaz Odysseus'un bize bıraktığı tahta at armağanı da dahil olmak üzere tüm Homeros mirasını korumaya ve kalıcılaştırmaya çalışıyoruz. Sevgili Nolan, bu filmden önce Troya Müzesi'ni ve Troya Antik Kenti'ni ziyaret etmemek şüphesiz büyük bir eksiklik olacaktır. Hikayenin kaynağı olan bu coğrafya, bugüne kadar birçok sanatçı için olduğu gibi, şüphesiz sizin için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır. Unutma, her yol Troya'dan başlar. En kısa zamanda Troya'da buluşmak ümidiyle."

İngiliz yönetmene seslenilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sevgili Nolan, seni Türkiye'de görmek istediğimiz yer burası Troya. Efsanenin doğduğu topraklardayız. İşte şu gördüğün at, kurnaz Odysseus'un fikri. Troya'yı ancak bu hileyle ele geçirmişlerdi. Her yıl yüzbinlerce kişi bu atı görmeye geliyor. Ona dokunmak istiyor. Kentin yasını tutmak istiyor. Merdivenlerden tırmanıp bir süre atın içinde oturuyorlar. Sevgili Nolan, buraya gelmeli ve bir gece o atın içinde oturmalısın. Odysseus'un ne hissettiğini anlamalısın. Bu atın koca bir kentin kaderini nasıl etkilediğini ancak böyle anlarsın. Burası Troya. Burası Çanakkale. Burada efsane hala devam ediyor."