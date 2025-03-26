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        Yenice'de gençlik şöleni ve iftar programı düzenledi

        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde İlçe Müftülüğünce 3 bin kişinin katılımıyla gençlik şöleni ve iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 09:10 Güncelleme: 26.03.2025 - 09:14
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        Yenice'de gençlik şöleni ve iftar programı düzenledi
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        Çanakkale'nin Yenice ilçesinde İlçe Müftülüğünce 3 bin kişinin katılımıyla gençlik şöleni ve iftar programı düzenlendi.

        Yenice Belediyesi kapalı pazar yerinde düzenlenen etkinlikte çocuklara Osmanlı macunu, pamuk şeker, Hacivat-Karagöz ile Nasrettin Hoca maskotu yer aldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik ilahi ve ezgiler okundu.

        Semazen gösterilerinin ardından akşam ezanın okunması ile oruçlar açıldı.

        İftar sonrası İlçe Müftülüğünün "Teravihte buluşuyoruz hediyemize kavuşuyoruz" adlı proje kapsamında camilere gelen 500 öğrenciye hediyeleri törenle verildi.

        Etkinliğe katılan şehit ailelerine de Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Kur'an-ı Kerim ve plaket takdim etti.

        Program ilçe müftüsü Baki Gümüş’ün yaptığı dua ile sona erdi.

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