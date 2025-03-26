Yenice'de gençlik şöleni ve iftar programı düzenledi

Program ilçe müftüsü Baki Gümüş’ün yaptığı dua ile sona erdi.

Etkinliğe katılan şehit ailelerine de Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, Kur'an-ı Kerim ve plaket takdim etti.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde İlçe Müftülüğünce 3 bin kişinin katılımıyla gençlik şöleni ve iftar programı düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.