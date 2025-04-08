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        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan İlçe Emniyet Müdürü Alay'a ziyaret

        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, ilçeye yeni atanan Gelibolu Emniyet Müdürü Emre Alay'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 12:37 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:38
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        Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan İlçe Emniyet Müdürü Alay'a ziyaret
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        Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, ilçeye yeni atanan Gelibolu Emniyet Müdürü Emre Alay'ı ziyaret etti.

        Soyuak, göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Alay'ı ziyaret edip, Polis Haftası'nı kutladı.

        Alay ise Soyuak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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        Galeri

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