Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak'tan İlçe Emniyet Müdürü Alay'a ziyaret
Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, ilçeye yeni atanan Gelibolu Emniyet Müdürü Emre Alay'ı ziyaret etti.
Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, ilçeye yeni atanan Gelibolu Emniyet Müdürü Emre Alay'ı ziyaret etti.
Soyuak, göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü Alay'ı ziyaret edip, Polis Haftası'nı kutladı.
Alay ise Soyuak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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