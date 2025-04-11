Bayramiç'te Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Etkinliğe Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan, İlçe Emniyet Müdürü Coşkun Kaya, Jandarma Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Salih Albayrak ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik kapsamında şehit olan teşkilat mensupları için Çarşı Camisi'nde mevlit okutuldu, ardından katılımcılara pilav ikramında bulunuldu.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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