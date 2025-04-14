Çanakkale'de 49. Turizm Haftası etkinliklerle kutlanacak

Çanakkale'de 15-22 Nisan tarihlerinde düzenlenecek 49. Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, kentteki bir otelde düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Çanakkale'nin turizmde bir marka değeri olduğunu, ellerinden geldiği kadar etkinliklerle kenti tanıtmaya gayret ettiklerini söyledi.

Çanakkale'de 49. Turizm Haftası etkinliklerinin yarın Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunma töreniyle başlayacağını aktaran Esirgemez, kortej yürüyüşünün ardından sektör temsilcileriyle Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı makamında ziyaret edeceklerini belirtti.

Etkinliklerin devamında Troya Müzesi Bavul Müze etkinliği, "Çanakkale'yi Ben Bilirim" adlı soru cevap yarışmasının düzenleneceğini ifade eden Esirgemez, öğrencilerin sektörü tanımak adına otelleri ziyaret edeceğini anlattı.

Turizm sektörü buluşmasının yanı sıra Troya Müzesi gezisinin düzenleneceğini aktaran Esirgemez, arkeolog Prof. Dr. Coşkun Özgünel anısına Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergi açılışı yapılacağını, Çanakkale Bisiklet Platformu'nun Bigalı Kalesi'nde bisiklet sürüşü gerçekleştireceğini söyledi.

Esirgemez, "Anadolu Mirası; Troas Kültür Rotaları-Hektor Etabı Yürüyüşü"nün yanı sıra Troya Yarı Maratonu'nun düzenleneceğini belirterek, etkinliklerin Çanakkale Boğazı Kültürel Miras Deniz Seyir ve Tur Rotası Çalıştayı ile sona ereceğini anlattı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, 2025 yılı turizmi için 65 milyon ziyaretçi, 64 milyar dolar hedefini koyduğunu hatırlatan Esirgemez, "Bundan Çanakkale'miz de nasibini alacak. Çanakkale'miz, Gökçeada'sı, Bozcaada'sı, Ayvacık bölgesi, Asos, Adatepe, Yeşilyurt gibi birçok yerleşim yerinin yanı sıra tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle bir marka değerdir. Biz koruma kullanma dengesi çerçevesinde ilimizi turizm sektöründe en üst sıralara taşımak istiyoruz." dedi.

Esirgemez, turizm sezonunun bu sezon Çanakkale adına verimli olacağını düşündüklerini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten 2024 verilere baktığımızda bunu açık ve net olarak görüyoruz. 2025 yılında da otellerimizin, müze ve ören yerlerimizin doluluk oranlarının üst seviyeye çıkacağına inanıyoruz. Çünkü Çanakkale tanınan bir değer. Turistlerin ilgisi çok yoğun. Bilhassa iç turizmde Çanakkale çok büyük bir pay alıyor. İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra Bulgaristan ve Romanya'dan yaz aylarında da müzelerimize ve adalarımıza çok yoğun bir ilgi var."