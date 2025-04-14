Bir Anzak askeri doktoru olan Charles Ryan'ın tarih içindeki serüvenini anlatan "Üç Savaş Bir Doktor" belgeselinin ilk gösterimi 24 Nisan'da yapılacak.

Osmanlı Dönemi'nde hem Plevne'de hem de Kafkas Cephesi'nde Osmanlı Devleti adına askeri doktor olarak görev yapan ve daha sonra Çanakkale Savaşları'nda da İtilaf Devletleri safında görev yapan bir Anzak askeri doktoru olan Charles Ryan, tarih içindeki yolculuğunu anlatan 57 dakikalık belgeselin gösterimi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Troya Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Yönetmenliğini Vedat Yenerer, yapımcılığını Murat Dereli'nin üstlendiği belgesel, Avustralya'nın Melbourne kentinde de eş zamanlı seyirciyle buluşacak.