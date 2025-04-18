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        "HisTroy", Hindistan'daki Makizhmithran Uluslararası Film Festivali'nde 2 ödül kazandı

        Senaryosunu Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Ülkü Sönmez'in üstlendiği "HisTroy" adlı film, Hindistan'da düzenlenen Makizhmithran Uluslararası Film Festivali'nde "en iyi belgesel" ve "en iyi orijinal hikaye" ödüllerine layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 18.04.2025 - 13:27
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        "HisTroy", Hindistan'daki Makizhmithran Uluslararası Film Festivali'nde 2 ödül kazandı
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        Senaryosunu Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini ve yapımcılığını Ülkü Sönmez'in üstlendiği "HisTroy" adlı film, Hindistan'da düzenlenen Makizhmithran Uluslararası Film Festivali'nde "en iyi belgesel" ve "en iyi orijinal hikaye" ödüllerine layık görüldü.

        Senarist Gölcük, yazılı açıklamasında, filmin, Troya'nın tarihi ve mitolojisine alışılmadık bir bakış açısı sunduğunu belirtti.

        Filmin başrollerinde Homeros'u Hakan Kumuk'un, Vergilius'u Uğur Akgün'ün, Aeneas'ı ise Anıl Imaca'nın üstlendiğini bildiren Rıdvan Gölcük, "HisTroy'un Hindistan'da iki önemli ödülle taçlandırılması, projemizin uluslararası alanda da yankı bulmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur verici. Bu başarı, Troya'nın hikayesinin evrensel bir dil taşıdığını bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

        Yönetmen ve yapımcı Ülkü Sönmez ise filmin Milano'daki başarısının ardından Hindistan'dan gelen bu iki ödülün ekibe gurur verdiğini kaydetti.

        Film, geçen ay da İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Absurd Film Festivali'nde mansiyon ödülünü kazanmıştı.

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