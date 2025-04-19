Bursalı Çanakkale şehitleri Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde anıldı

Çanakkale'deki Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde, Yıldırım Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtım Birliği organizasyonuyla zaferin 110'uncu yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Otobüslerle Bursa'dan gelen 1300 kişi burada şehitliği ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları sırasında şehit olan Bursalı askerler için dua eden vatandaşlara, gaziler ve üniversite öğrencileri de eşlik etti.

Tören kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, tarihin en destansı mücadelelerinden birinin yaşandığı topraklarda bir araya geldiklerini söyledi.

Tarihi Yarımada'da aziz şehitleri anmak için toplandıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bursa'mız, Çanakkale destanının yazıldığı o kutlu cephelerde en fazla şehit veren illerimizden biridir. Bu nedenle bizler için Çanakkale yalnızca coğrafya değil, iman ve vefa meselesidir. Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde yatan her bir yiğidimiz, istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı olmuş, göğsünü siper ederek bizlere bağımsız vatan bırakmıştır. 1915 yılında henüz savaş devam ederken yapılan bu şehitlik, milletimizin şehidine olan vefasının en somut göstergesidir. Boş mermi kovanlarından yapılan anıt kadar, gönüllerimizde yanan şehitlik ateşi de hala ilk günkü sıcaklığını koruyor."