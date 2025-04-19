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        Bursalı Çanakkale şehitleri Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde anıldı

        Çanakkale'deki Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde, Yıldırım Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtım Birliği organizasyonuyla zaferin 110'uncu yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:11 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:33
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        Bursalı Çanakkale şehitleri Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde anıldı
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        Çanakkale'deki Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde, Yıldırım Belediyesi ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtım Birliği organizasyonuyla zaferin 110'uncu yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Otobüslerle Bursa'dan gelen 1300 kişi burada şehitliği ziyaret etti.

        Çanakkale Savaşları sırasında şehit olan Bursalı askerler için dua eden vatandaşlara, gaziler ve üniversite öğrencileri de eşlik etti.

        Tören kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, tarihin en destansı mücadelelerinden birinin yaşandığı topraklarda bir araya geldiklerini söyledi.

        Tarihi Yarımada'da aziz şehitleri anmak için toplandıklarını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bursa'mız, Çanakkale destanının yazıldığı o kutlu cephelerde en fazla şehit veren illerimizden biridir. Bu nedenle bizler için Çanakkale yalnızca coğrafya değil, iman ve vefa meselesidir. Kireçtepe Jandarma Şehitliği'nde yatan her bir yiğidimiz, istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı olmuş, göğsünü siper ederek bizlere bağımsız vatan bırakmıştır. 1915 yılında henüz savaş devam ederken yapılan bu şehitlik, milletimizin şehidine olan vefasının en somut göstergesidir. Boş mermi kovanlarından yapılan anıt kadar, gönüllerimizde yanan şehitlik ateşi de hala ilk günkü sıcaklığını koruyor."

        Oktay Yılmaz, Kireçtepe'nin sadece bir mevzi değil, bir milletin kader çizgisi olduğunu kaydetti.

        Bursa'nın milli mücadelede verdiği şehitlerle vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

        "Bugün burada yapılan bu ziyaret sadece anma değil, aynı zamanda birlik ve beraberlik nişanesidir. Tıpkı 1915'te olduğu gibi bugün de millet olarak tek yürek, tek bilek olduğumuzu tüm dünyaya gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ecdadımızın emaneti olan bu aziz topraklara sahip çıkmak, onların hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim en asli görevimizdir. Bu toprakları Türk İslam diyarı yapan Osman Gazi, Orhan Gazi, Murat Hüdavendigar'ı, bu çetin mücadelede var olma mücadelesi veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum."

        Konuşmanın ardından Yılmaz, şehit ve gazi aileleriyle fotoğraf çektirip şehit mezarlarını ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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