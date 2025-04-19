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        Çanakkale'de huzur toplantısı düzenlendi

        Çanakkale'de İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında "Çanakkale'nin huzuru" konulu toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 12:50 Güncelleme: 19.04.2025 - 12:58
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        Çanakkale'de huzur toplantısı düzenlendi
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        Çanakkale'de İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt başkanlığında "Çanakkale'nin huzuru" konulu toplantı düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya emniyet müdür yardımcıları ile 11 ilçe emniyet müdürü katıldı.

        Toplantıda merkez ve ilçelerdeki polis bölgesinde yürütülen faaliyetler görüşüldü.

        Kurt, merkez ve ilçelerdeki okul çevresi güvenliği, uyarıcı ve uyuşturucu ile mücadele, araç ve motosiklet denetimleri, düzensiz göçmen ve genel asayiş konuları başta olmak üzere ayrıntılı bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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